Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Беларусь

Семья граждан РФ с детьми на автомобиле во вторник утром прорвалась через польский пограничный переезд в Тересполе на территорию Беларуси.

Об инциденте сообщила польская радиостанция RMF, передает ТАСС.

По данным радиостанции, в автомобиле марки BMW со шведскими номерами находилась супружеская пара россиян с ребенком, а также еще двое детей со шведскими паспортами. После того как польский пограничник забрал у всех пассажиров паспорта для контроля, автомобиль рванул с места и, несмотря на пробитые колеса, доехал практически до середины моста, разделяющего Польшу и Беларусь.

Женщине с детьми удалось добежать до белорусской территории, мужчину задержали польские пограничники.

Как выяснилось позже, дети со шведскими паспортами не имели права покидать территорию королевства.

Задержанному россиянину будет предъявлено обвинение в попытке незаконного пересечения польской границы. Имена пассажиров автомобиля и другие подробности пока не сообщаются