Польша укрепит границу с Беларусью из-за "Вагнера"

Власти Польши приняли решение об укреплении границы с Беларусью из-за возможного прибытия в соседнюю страну наемников из российской ЧВК «Вагнер».

Об этом в среду после заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Wprost.

Вице-премьер Польши отметил, что группа Вагнера в Беларуси, которая, по оценкам, может насчитывать около восьми тысяч бойцов, создает "по крайней мере потенциально новую" ситуацию.

"Это элемент, который является опасным для Украины, он является потенциально опасным и для Литвы, и может быть опасным для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Поэтому были приняты решения, касающиеся укрепления нашей обороны на восточной границе", – сказал он.

По словам вице-премьера, решение об укреплении границы касается как увеличения сил, которые будут там постоянно присутствовать, так и увеличения количества разного рода заграждений и укреплений.

"Политика безопасности ориентирована на самые темные сценарии. И руководствуясь этим принципом, мы вынуждены были принимать такие решения", – добавил Качиньский.