Премьер Польши допускает усиление напряженности на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в связи с последними событиями в России на границе с Беларусью может возникнуть дополнительная напряженность, сообщает RMF24.

Моравецкий после заседания Совета нацбезопасности отметил, что то, что происходило в России в субботу, приводит к "очень неоднозначным выводам".

"Выводы можно было бы сделать очень разные, и поэтому мы находились в постоянном контакте с президентом и со всеми службами, с министрами, министром национальной обороны, министром внутренних дел и администрации, министром иностранных дел, чтобы следить за ситуацией, которая происходила и происходит все время в России", – добавил он.

Глава польского правительства отметил, что переговоры, которые он провел с рядом европейских лидеров, были "для того, чтобы обмениваться информацией на постоянной основе, чтобы определить наше общее понимание ситуации и нашу общую реакцию на все это".

"Это внутреннее дело России, но, как сказал президент, мы все время держим руку на пульсе. Мы не считаем, что на данном этапе нам нужно повышать боевую готовность у нас в стране, мы в безопасности", – добавил он.

"На границе с Беларусью может возникнуть дополнительное напряжение. Я завтра поеду туда, на границу с Беларусью, потому что также не совсем понятна роль президента Лукашенко во всем этом. Мы это анализируем", – сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер сказал, что ситуация в России постоянно находится под контролем. Он подчеркнул, что с самого утра продолжаются консультации, как среди руководства государства, так и с союзниками Польши.