Последнее обновление: 10.04.2023 08:05

На границе с Беларусью группа мигрантов бросала камни в польских пограничников

На польско-белорусской границе группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которым не удалось пересечь границу, забросала польских пограничников камнями и ветками деревьев, сообщает RMF24.

Инцидент произошел возле пограничного поста в Наревке. Иностранцы нападали с белорусской стороны, сообщают пограничники.

Всего за минувшие сутки 28 человек безуспешно пытались пересечь польскую границу. Преимущественно это были граждане Пакистана и Армении. Мужчина из Кении пытался пересечь реку Свислочь возле Крынок. Вблизи Черемхи двух афганцев перевозил гражданин Грузии.

Задержаны также два курьера из Таджикистана, которые перевозили иностранцев через границу в Беловежской пуще.

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