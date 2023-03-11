Лукашенко: Многих бесит решение Польши ограничить грузоперевозки через границу с Беларусью

Польше придется отступить и отменить ограничения на перемещение грузовых автомобилей через белорусско-польскую границу, заявил вчера Лукашенко на совещании.

"Я думаю, что, как бы американцы ни пытались уничтожить Европу, в том числе этим гадким методом, все равно Европе придется, особенно полякам, здесь отступить", - сказал Лукашенко.

Этот пассаж из его речи на совещании был показан вечером в пятницу на госТВ.

"Даже Германия категорически не приемлет действия поляков на границе с Беларусью. Они застопорили все. И самое интересное, что меньше всего от этого страдаем мы. А больше всего страдают на востоке: Китай, особенно Казахстан, даже турки, Арабские Эмираты. Все восстали против этого", - утверждает Лукашенко.