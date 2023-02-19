Польша симметрично ответит на ограничение въезда грузовиков в Беларусь

Власти Польши намерены дать симметричный ответ на решение властей Белоруссии об ограничении въезда грузовиков.

"Если власти Белоруссии введут в отношении польских перевозчиков заявленные ограничения, реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентичной", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, передает ТАСС.

В пятницу Совмин РБ принял решение ограничить въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Польше. Теперь движение будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь.