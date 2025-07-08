На автомобильном рынке Беларуси с апреля наблюдается стагнация

Рынок новых автомобилей в Беларуси в первом полугодии 2025 года вырос по сравнению с прошлым годом на 21,3% и составил за 6 месяцев 24 634 машины. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

«Однако эта цифра обманчива, так как фактический рост обусловлен продажами первого квартала этого года, а с апреля на автомобильном рынке наблюдается стагнация», - отмечает БАА.

Так, с марта 2025 года существенно сократилось количество банков, предлагающих кредитование на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. При этом в Беларуси начали действовать новые ограничения в сегменте лизинга для физических лиц, которые негативно сказались на уровне одобрения заявок потенциальных покупателей.

В результате в июне, впервые за последний год, рынок новых автомобилей показал падение по сравнению с прошлогодним результатом: продан 3841 автомобиль, что на 13% ниже продаж прошлого года.

Хорошие результаты продаж в прошедшем месяце показали бренды, которые смогли предложить варианты финансирования покупки своих моделей. Пятерка лидеров остается неизменной с начала года, и на ее долю приходится почти 90% рынка от продаж всех новых автомобилей.

Наметившаяся тенденция к росту рынка электротранспорта продолжает набирать обороты: в июне было продано 664 «зеленых» автомобиля, что составило более 17% от продаж всех легковых авто за вычетом коммерческой техники.

«С учетом сохранения текущей поддержки развития электромобилей в Беларуси можно прогнозировать дальнейший рост электропарка в нашей стране», - считают в БАА.