Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

Бренд LADA стал лидером продаж на белорусском авторынке в январе 2025 года

В январе 2025 года в Беларуси продано 4299 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

При этом первое место по результатам месяца уверенно занял бренд LADA с продажами 1706 автомобилей и долей рынка 39,7%.

«В январе 2025 года произошел более чем двукратный рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На динамику рынка оказало положительное влияние как появление новых моделей, так и то, что по многим брендам и моделям ценообразование в Беларуси является одним из самых доступных относительно прочих стран ЕАЭС», - пояснил директор ООО «Лозанж», зампред правления БАА Андрей Ткачев.

Кроме того, важным моментом для рынка новых автомобилей стала рекордная доля «зеленых авто», суммарные продажи которых в прошедшем месяце достигли 586 штук, что составило 14,2% от продаж в сегменте легковых автомобилей.

«В 2025 году будет проходить трансформация рынка, которая уже прослеживалась в прошлом году и стала очевидна по результатам января этого года. Все больше и больше белорусских потребителей будет склонять свой выбор в пользу гибридов и электромобилей. С учетом сохранения текущей поддержки развития электротранспорта в нашей стране со стороны государства можно прогнозировать к концу года существенный рост электропарка в Беларуси. В феврале мы сможем оценить тренды развития автомобильного рынка с большей точностью», - прокомментировал Андрей Ткачев

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