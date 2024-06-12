В Беларуси продажи легковых автомобилей в мае снизились на 5,6%

Анализ продаж автомобилей через дилерские сети в мае 2024 года выявил несколько трендов, закономерных для конца весны, таких как спад активности покупателей и некоторое проседание рынка. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно статистике БАА, дилерские продажи новых автомобилей в мае составили 3 744 единицы, что в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. По сравнению с апрелем уровень продаж снизился на 5,6%.

«Это не самый лучший показатель с точки зрения сезонности (в прошлом году, как и в 2017-2018 годах, показатели мая были выше апрельских, в 2019 и 2021 годах – ниже). Но в данном случае это скорее частная проблема дефицита автомобилей у брендодержателей и увеличенного числа выходных дней в течение месяца», - пояснил исполнительный директор автомобильного холдинга Атлант‐М и член правления БАА Сергей Самойло.

По его словам, в структуре рынка продолжаются изменения. В мае просели классы С и SUV B. Между тем выросла доля класса B. Некоторое оживление заметно и в классе легкой коммерческой техники.

Весь рынок Беларуси Сергей Самойло условно разделил на три составляющие.

Первый сегмент – это марка Geely (вместе с Belgee), доминирующая на рынке не первый год. В 2024 году наметилось уменьшение доли продаж бренда, однако снижение ставки кредитования на седаны может изменить положение дел в июне.

Второй сегмент – «новые» китайские бренды, которые появились на рынке в 2022-2024 годах и продолжают появляться и занимать определенную, хоть пока и не самую значимую, долю рынка.

Третья составляющая – сегмент традиционных брендов, доля которых сократилась за период 2021-2023 годов, но стабилизировалась в текущем году.

«В целом в мае рынок приблизился по уровню продаж к показателям 2021 года. С января по май продажи составили почти 16,0 тыс. авто, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - проинформировал специалист.

Ранее в БАА прогнозировали, что объем продаж легковых автомобилей в 2024 году может вырасти на 25%.