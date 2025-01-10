Декабрь в Беларуси стал месяцем-лидером по количеству проданных новых авто в 2024 году

Декабрь в Беларуси традиционно стал месяцем-лидером по количеству проданных автомобилей за год. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

«В декабре 2024 года входящие в состав БАА автодилеры продали 7205 новых автомобилей, что на 21% больше, чем итоговые продажи ноября 2024 года, и на 107% больше, чем количество новых авто, проданных в декабре 2023 года», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основные причины значительного роста общего объема продаж новых автомобилей в декабре – это маркетинговая активность дилеров (предложение скидок, подарков, выгодных финансовых условий), а также рост спроса со стороны покупателей.

В разрезе легковых автомобилей лидирующую позицию традиционно занимают авто бренда Geely (BelGee), которых в декабре было реализовано 3567 единиц, или 53% от всех проданных новых легковых автомобилей.

На долю легкого коммерческого транспорта в декабре пришлось 6% от общего числа проданных за месяц автомобилей, а доля электромобилей в декабре составила почти 8%. Для сравнения: в декабре 2023 года доля электромобилей составляла всего 1,8% в общем объеме проданных авто.

«Столь значительному росту продаж электрокаров способствовало как увеличение предложения электротранспорта со стороны дилеров, так и развитие соответствующей инфраструктуры», - пояснили в БАА.