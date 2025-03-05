БАА: В Беларуси замедлились продажи новых легковых автомобилей

Рынок дилерских продаж новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале продолжил свой рост, но его темпы замедляются, отмечает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно данным ассоциации, продажи новых легковых автомобилей в феврале 2025 года составили 4598 единиц, что на 83% превышает результат аналогичного месяца 2024 года.

Доля реализованных легковых автомобилей Belgee/Geely отечественного производства составила 48,3%, что позволило местному автопроизводителю вернуть лидерство на автомобильном рынке.

Продолжает расти доля «зеленых автомобилей» в дилерских продажах. В феврале 2025 года 12,6% совокупных продаж обеспечили электромобили, включая последовательные гибриды.

Дилерские продажи февраля относительно предыдущего месяца также выросли на 11,5%. Самыми популярными у белорусов по-прежнему являются автомобили-кроссоверы.

«Февральское повышение ставок утилизационного сбора и запрет на совершение сделок «псевдовалютного» лизинга для физических лиц существенно не сказывались на дилерских продажах. Отчасти это связано с наличием на дилерских складах значительного количества ранее ввезенных автомобилей, что позволяло удерживать розничные цены на приемлемом для потребителей уровне. Вместе с тем складские запасы у большинства импортеров не превышают 1,5-месячный объем продаж и, вероятно, будут исчерпаны к середине весны. Рынок февральских продаж – типичный рынок «покупателя». По всем признакам такой тип рынка продаж новых легковых автомобилей сохранится и в ближайшем будущем», - считают в БАА.