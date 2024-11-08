В октябре зафиксирован рекорд продаж на рынке новых автомобилей в Беларуси

За октябрь 2024 года в Беларуси продано почти 5 тыс. новых машин, что является новым рекордом продаж в текущем году. Об этом говорится в сообщении Автомобильной ассоциации «БАА».

По отношению к сентябрю 2024 года продажи легковых автомобилей в октябре выросли на 669 единиц. В сравнении с октябрем 2023 года реализация новых легковых автомобилей выросла более чем в 2 раза. Суммарный рост продаж новых легковых автомобилей за 10 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года составил 2,3 раза.

Лидерами продаж являются марки Belgee и Geely, на долю которых по итогам текущего года приходится 51% продаж новых легковых автомобилей компаниями – участниками БАА.

В структуре рынка также наблюдаются изменения. В частности, отмечается рост продаж классов B, SUV B, SUV C и SUV D. При этом снижается доля класса С в совокупных продажах.

«Среди новых моделей, демонстрирующих хороший старт продаж в октябре 2024 года, стоит отметить электрокары Geely E8 и Dongfeng Box. В целом по итогам 10 месяцев 2024 года продажи новых автомобилей уверенно приблизились к показателям аналогичных периодов 2018 и 2020 годов, преодолев объемы продаж 2021 года», - прокомментировал Сергей Самойло, исполнительный директор автомобильного холдинга Атлант‐М, член правления БАА.