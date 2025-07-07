Американская химкомпания Dow до конца 2027 года планирует закрыть три предприятия в Европе

Американская химическая компания Dow Inc. закроет три производственных предприятия в Европе до конца 2027 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, такое решение принято в ответ на "структурные проблемы" в регионе.

В частности, Dow намерена закрыть предприятие по производству этилена в Белене (Германия), а также комплекс по производству хлора, щелочи и ПВХ в немецком Шкопау в четвертом квартале 2027 года. Британский завод по выпуску силоксанов планируется остановить в середине 2026 года. Эти шаги приведут к потере порядка 800 рабочих мест.

"Закрытие предприятий в Европе позволит оптимизировать региональные производственные мощности, а также вывести из портфеля Dow наиболее энергоемкие активы в регионе", - говорится в пресс-релизе.

"Наша отрасль в Европе продолжает сталкиваться с неблагоприятной рыночной конъюнктурой, а также со сложной ситуацией в плане издержек и спроса", - заявил CEO компании Джим Фиттерлинг.

В апреле компания сообщила, что проанализирует перспективы трех предприятий в Европе. Совет директоров компании одобрил закрытие этих предприятий наряду с реструктуризацией ряда других активов 30 июня.

Остановка трех европейских предприятий потребует от компании списаний на сумму от $360 млн до $790 млн.

При этом анонсированные меры начнут положительно сказываться на прибыли Dow с 2026 года и позволят добиться ежегодной экономии на расходах в $500 млн в течение четырех лет.

Акции Dow дешевеют в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 29%.