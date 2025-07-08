Количество помех GPS в воздушном пространстве Латвии увеличилось на 88%

За шесть месяцев 2025 года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 660 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS), что на 88% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Соответствующие данные озвучили в компании Latvijas gaisa satiksme (LGS), которая занимается аэронавигационным обслуживанием.

В июне зафиксировано 126 случаев GPS-помех, что в 5,3 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года (24).

В 2024 году было зафиксировано 820 случаев GPS-помех, в 2023 году – 342, в 2022 году – 26.

Как отмечают в LGS, помехи начались одновременно с вторжением России в Украину и, вероятно, связаны с ним.

В Агентстве гражданской авиации ранее объяснили, что, хотя GPS-помехи влияют на процессы в гражданской авиации, они не создают угрозы для полетов, поскольку для обеспечения их безопасности используются несколько систем.

Каждый случай GPS-помех анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

Недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме в комиссию отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Впоследствии заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

А 17 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.