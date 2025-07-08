Численность КРС в Казахстане за 5 месяцев выросла на 23%, экспорт мяса – в 2 раза

Численность КРС в Казахстане за 5 месяцев 2025 года выросла на 23%, экспорт мяса – в 2 раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании правительства.

«Поголовье сельскохозяйственных животных всех видов стабильно растет. С начала года численность крупного рогатого скота увеличилась на 23,4% (до 9,6 млн голов), мелкого рогатого скота — на 7,8% (до 26,3 млн голов), лошадей — на 12,2% (до 5,0 млн голов), верблюдов — на 8,5% (до 321,3 тыс. голов), птицы — на 2,2% (до 47,7 млн голов)», - сообщил министр, которого цитирует Kazinform.

По его словам, казахстанские фермеры полностью обеспечивают внутреннюю потребность в мясе, в том числе баранине.

«По итогам 2024 года экспорт говядины увеличился в 1,4 раза и превысил 22 тысячи тонн, а экспорт баранины вырос в 2,2 раза — до примерно 18 тысяч тонн», – рассказал А. Сапаров.

С начала года в животноводстве наблюдается рост переработки продукции.

«В частности, производство колбасных изделий выросло на 11,3%, мясных консервов — на 27,5%, охлажденных и замороженных субпродуктов — соответственно на 41,9% и 47,1%», - сообщил Айдарбек Сапаров.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн.