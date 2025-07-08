Последнее обновление: 08.07.2025 11:03

Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны Евросоюза

Казахстан продолжает работу по расширению внешних рынков сбыта продукции животноводства, передает Kazinform.

«В официальном реестре европейских стран уже значатся 62 казахстанских предприятия. В 2025 году Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны Европейского союза. Также продолжается работа по открытию экспорта аквакультуры, конины и молока», - сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.

Подписаны ветеринарные сертификаты с рядом стран. В частности, с Грузией согласованы документы на экспорт убойного крупного и мелкого рогатого скота, а с Ираном – на поставки шерсти копытных животных.

Продолжается расширение рынков продукции животноводства с Турцией, Афганистаном и Пакистаном.



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