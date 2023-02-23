Последнее обновление: 23.02.2023 22:10

Польша начала укреплять границу с РФ и Беларусью противотанковыми ежами

Польша начала устанавливать на дорогах на границах с Россией и Беларусью противотанковые ежи, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы начали превентивно расширять меры безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это элемент нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже размещаются на границе с Калининградской областью", - сообщил Блащак.

Он также опубликовал в Twitter фотографии, на которых видны установленные на дороге противотанковые ежи и бетонные укрепления.

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