Британия не пригласила на коронацию представителей Беларуси и России

Великобритания не пригласила на коронацию короля Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, представителей России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы, Ирана и Сирии.

Как сообщает Reuters, в случае с КНДР и Никарагуа приглашения сделаны на имя высокопоставленных дипломатов.

Во всех остальных случаях Великобритания пригласила глав всех государств, с которыми у королевства есть дипломатические отношения, а также лидеров стран, в которых Карл III выступает главой государства, и британских заморских территорий.

Коронация Карла III состоится в присутствии более 2,2 тыс. человек более чем из 200 стран.