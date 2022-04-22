Великобритания введет 35% пошлину на импорт из Беларуси и России

Власти Великобритании расширят список запрещенных к импорту из России товаров, в него войдут серебро, изделия из древесины и высококачественные продукты, в том числе икра.

Об этом объявили министр международной торговли Энн-Мари Тревельян и канцлер Казначейства Риши Сунак, говорится на сайте британского правительства, передает РБК

Кроме того, Лондон повысит на 35% тарифы на импорт из России и Беларуси товаров на сумму около 130 млн фунтов стерлингов ($170 млн), включая алмазы и каучук.

«Мы используем любую возможность, чтобы усилить давление, чтобы изолировать российскую экономику, и эти дальнейшие меры закрутят гайки, перекрыв прибыльные пути финансирования военной машины», — сказала Тревельян.

Сунак, в свою очередь, выразил уверенность, что эти меры доставят властям России «экономическую боль». По его словам, общие импортные тарифы и запреты на ввоз российских товаров превысят 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд).