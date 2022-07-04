Последнее обновление: 04.07.2022 17:03

Великобритания расширила санкции против Беларуси

Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь товаров нефтепереработки, предметов роскоши и ряда передовых технологий, которые используются в квантовых вычислениях.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Кроме того, британские власти объявили, что запретят импорт железа и стали из Беларуси, а также ограничат доступ Беларуси к "британским финансовым услугам мирового уровня" путем запрета белорусским компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Причиной данного шага в Лондоне назвали активную поддержку белорусских властей во главе с Лукашенко российской агрессии против Украины. Правительство Великобритании в своем заявлении также анонсировало введение "транспортных санкций в отношении Беларуси", не уточнив, о каких конкретно мерах идет речь.

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