Последнее обновление: 08.12.2023 15:42

Великобритания расширила санкции против Беларуси

Великобритания расширила санкции против Беларуси, расширив санкционный список на 17 позиций, следует из сообщения правительства.

Под санкции попали судьи ВС Валентина Кулик и Игорь Любовицкий, судьи городского суда Минска Светлана Бондаренко, Петр Орлов, Валентина Зенькевич и Сергей Хрипач, судьи Гомельского областного суда Николай Доля, судьи Минского областного суда Сергей Епихов и Вячеслав Тулейко и судья Ленинского района Минска Марина Запасник.

Также санкции введены против старшего прокурора отдела прокуратуры Минска Романа Бизюка.

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