Страны G7 отказались менять потолок цены на российскую нефть

Страны G7 намерена оставить без изменений ранее введенный потолок цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Об этом в комментарии Reuters на условиях анонимности заявил представитель одной из стран G7.

Действующий потолок был введен в декабре. В течение последних недель мировые цены на нефть заметно подросли, но ограничения для российской нефти решили оставить без изменений.

Собеседник издания также отметил, что G7 намерена бороться с попытками обхода потолка цен на российскую нефть. Так, некоторые участники рынка пытаются манипулировать расходами на доставку, фрахт, таможню и страхование, чтобы их нельзя было отделить от стоимости самой нефти. Некоторые просто отключают транспондеры (маячки) танкеров, перевозящих российскую нефть, чтобы затруднить ее отслеживание.