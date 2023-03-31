Лимит цены на российскую нефть будет оставаться на уровне $60

Европейская комиссия сообщила дипломатам из 27 стран-членов ЕС, что большинство стран "Группы семи" (G7) пока не готовы снизить ограничение цены на российскую нефть, которое сейчас составляет 60 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия сообщила странам-членам, что ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель оказалось эффективным в ограничении доступа Кремля к нефтедолларам, не нарушая при этом работу рынка, и пока оно останется неизменным.

Комиссия отметила дипломатам из государств Евросоюза, что большинство стран G7 пока не готовы снизить порог, заявили проинформированные источники.

В отчете Международного энергетического агентства, который лег в основу пересмотра лимита, говорится о том, что механизм достиг своих целей. Он уменьшил доходы Москвы и удержал мировые цены на нефть от резкого роста.

В последнем ежемесячном отчете агентства сказано, что верхний предел влияет на цену, по которой продаются российская нефть и нефтепродукты, передает Интерфакс.

Средняя экспортная цена российской нефти составила 52,48 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование. Нефть Urals, ключевую экспортную смесь России, продавали за 45,27 доллара в Черном море, а такие виды, как ESPO, Сахалин и Сокол, которые экспортируют из Азии, торговались выше порогового уровня.

"Группа семи" ранее договорилась пересмотреть уровень цен в середине марта, а законодательство ЕС предусматривает, что цель должна заключаться в поддержании порогового уровня на 5% ниже среднерыночного.

Исходя из этого, группа стран-членов, в частности Польша и Эстония, настаивала на снижении порога.

Согласно согласованным правилам, компании ЕС и стран G7 могут предоставлять морские перевозки и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны по всему миру, только в том случае, если продукцию приобрели по цене ниже пороговой.