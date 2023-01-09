Последнее обновление: 09.01.2023 18:10

Цена на нефть на российских биржах упала до 42 долларов за баррель

Цены на российских рынках на нефть упали до 42 долларов за баррель, против 47 долларов в декабре прошлого года, а сохранение цены марки Urals в 50 долларов за баррель может сократить ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Согласно данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, 9 января, было продано 10 тыс. тонн нефти по 42,19 долларов за баррель. Прошлая сделка была проведена 23 декабря, тогда продали 30 тыс. тонн нефти по 47,03 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

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