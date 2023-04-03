Последнее обновление: 03.04.2023 13:12

Всемирная федерация тхэквондо допустила спортсменов из Беларуси и РФ к соревнованиям

Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под ее эгидой.

Решение принято по итогам экстренного заседания исполкома федерации, сообщает Интерфакс.

"Всемирная федерация тхэквондо приняла во внимание рекомендации Исполкома МОК международным федерациям по вопросу участия спортсменов и сопровождающего персонала с российскими и белорусскими паспортами в нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

"Совет Всемирного тхэквондо рассмотрел и принял решение — разрешить индивидуальным нейтральным спортсменам и сопровождающему персоналу с российскими и белорусскими паспортами участие на чемпионатах, проводимых под эгидой WT, начиная с чемпионата мира среди мужчин и женщин в г. Баку 2023", - отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, совет "одобрил создание комитета и процесс верификации для подтверждения участвующих индивидуальных спортсменов и сопровождающего персонала соответствия рекомендациям МОК".

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