Лукашенко принял Лукашенко насчет Олимпиады в 2024 году

Лукашенко принял своего сына Виктора Лукашенко, который по совместительству является президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как отметил глава государства, о состоянии дел в сфере спорта внутри Беларуси он хорошо осведомлен. Поэтому

«…основной темой разговора стала ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящей в 2024 году Олимпиады. В соответствующую деятельность активно вовлечены как государственные органы, так и общественные организации», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко по итогам встречи.

Также обсуждались «подготовка и проведение II Игр стран СНГ, которые в августе этого года примет Минск».