Последнее обновление: 20.03.2023 16:43

Лукашенко принял Лукашенко насчет Олимпиады в 2024 году

Лукашенко принял своего сына Виктора Лукашенко, который по совместительству является президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как отметил глава государства, о состоянии дел в сфере спорта внутри Беларуси он хорошо осведомлен. Поэтому

«…основной темой разговора стала ситуация с белорусским спортом на международной арене, включая вопросы предстоящей в 2024 году Олимпиады. В соответствующую деятельность активно вовлечены как государственные органы, так и общественные организации», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко по итогам встречи.

Также обсуждались «подготовка и проведение II Игр стран СНГ, которые в августе этого года примет Минск».

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование