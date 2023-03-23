IIFH продлила санкции против сборных РФ и Беларуси по хоккею

Совет Международной федерации хоккея в среду продлил действие санкций в отношении национальных команд России и Беларуси, говорится в заявлении IIHF.

"На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, специализирующейся на их оценке, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования Международной федерации пока небезопасно. Таким образом, сезон-2023/24 пройдет без сборных России и Беларуси", - говорится в тексте заявления.

IIFH ввела санкции против хоккеистов России и Беларуси в феврале 2022 года из-за военного вторжения РФ в Украину после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).