Последнее обновление: 23.03.2023 13:29

IIFH продлила санкции против сборных РФ и Беларуси по хоккею

Совет Международной федерации хоккея в среду продлил действие санкций в отношении национальных команд России и Беларуси, говорится в заявлении IIHF.

"На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, специализирующейся на их оценке, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования Международной федерации пока небезопасно. Таким образом, сезон-2023/24 пройдет без сборных России и Беларуси", - говорится в тексте заявления.

IIFH ввела санкции против хоккеистов России и Беларуси в феврале 2022 года из-за военного вторжения РФ в Украину после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование