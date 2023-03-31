Теннисистам из РФ и Беларуси разрешили участие в Уимблдоне в нейтральном статусе

Теннисисты из России и Беларуси смогут соревноваться в Лондоне в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

"Мы продолжаем осуждать российское незаконное вторжение и полностью поддерживаем народ Украины, - сказал глава AELTC Иан Хьюитт. - Это было чрезвычайно трудное решение, необходимо было учесть, как оно повлияет на всех причастных".

Два основных условия для участия сводятся к согласию спортсмена не выражать поддержку России и Беларуси, их режимам и лидерам, а также к отсутствию государственного финансирования из России и Беларуси, включая спонсоров, связанных с властями этих стран.

Турнир начнется 3 июля и продлится две недели. Допуск касается также британских турниров, которые традиционно предшествуют Уимблдону, в частности, серии Queen's и в Истборне.