США продолжат санкции в отношении режима Лукашенко

Власти США продолжат поддержку стремлений белорусского народа к демократическому будущему, равно как и санкции в отношении режима Лукашенко.

Об этом сообщил помощник главы администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече со Светланой Тихановской, передает пресс-служба Белого дома.

«Салливан подчеркнул неуклонную поддержку Соединенными Штатами стремления белорусского народа к суверенному и демократическому будущему, включающему свободные и справедливые выборы, а также защиту прав человека. Он подтвердил, что США вместе с союзниками и партнерами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия", -говорится в сообщении.

В ходе встречи Салливан и Тихановская обсудили уже принятые рестрикции против властей РБ в связи с продолжающимся ущемлением прав человека и оказанием России содействия в военной агрессии против Украины.