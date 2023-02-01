США назначат спецпредставителя по вопросам Беларуси

Соединенные Штаты планируют назначить специального представителя по вопросам Беларуси, который будет взаимодействовать с белорусской оппозицией.

Об этом было объявлено на встрече Светланы Тихановской и помощницы государственного секретаря США Робин Даниган, сообщает пресс-служба Тихановской.

Между тем, пока нет информации о сроках назначения, как и о возможных кандидатурах.

Отмечается, что Даниган и Тихановская обсудили действия по недопущению участия представителей режима Лукашенко в Совете Безопасности ООН в качестве временного члена и одновременно участие представителей оппозиции в Генассамблее ООН и мероприятиях "Группы семи".

Также представители Госдепа заверили белорусскую сторону в дальнейшей однозначной поддержке демократических сил, обсуждался и визит Светланы Тихановской в Вашингтон, который может состояться весной 2023 года.

Тихановская проинформировала представителей Госдепа США о ситуации с политзаключенными и условиях в тюрьмах, последних судах, преследовании журналистов и активистов, высказала свою оценку возможного участия армии Беларуси в войне против Украины.

Стороны обсудили выработку новой стратегии в отношении Беларуси, которая могла бы включать меры по защите независимости страны и выводу российских войск, дальнейшей изоляции режима Лукашенко, а также поддержку демократических изменений. Речь шла о возможности проведения межправительственной встречи стран, которые поддерживают белорусскую оппозицию.