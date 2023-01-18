МИД Беларуси грозит США ответной реакцией на санкции в отношении 25 чиновников

МИД Беларуси назвал «недальновидным» и «ошибочным» шагом решение властей США ввести визовые ограничения в отношении 25 должностных лиц РБ и пригрозил ответной реакцией.

«Расцениваем принятое решение как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как попытку оказать давление на судебную систему нашей страны… Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси А.Глаз.

По убеждению представителя МИД очередные санкции случились из-за отсутствия в Госдепартаменте США «мало-мальски толковых специалистов по Беларуси».

«…вызывает сожаление факт полного отсутствия в Госдепартаменте США мало-мальски толковых специалистов по Беларуси, которые могли бы проинформировать свое руководство о реальной ситуации в нашей стране, о том, чем живет белорусский народ и кого он поддерживает. С другой стороны, откуда этим специалистам взяться, если американское посольство в Минске уже практически год как не находится», - возмутился Глаз.

Новые санкции против Беларуси она назвал ошибочным решением: « И очень прискорбно и тревожно, когда ошибочные решения принимаются таким государством, как США».