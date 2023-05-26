Последнее обновление: 26.05.2023 16:20

США осудили решение о размещении российского ядерного оружия на территорию Беларуси

Власти США выступили с осуждением договоренности между Россией и Беларусью о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер назвал это решение "примером безответственного поведения", которое, по его словам, Вашингтон "видит со стороны России" с начала военного вторжения в Украину.

"Но касательно реагирования на эти сообщения я могу добавить, что мы не видим причин менять готовность наших стратегических ядерных сил, также нет каких-либо свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал Миллер.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что ядереная договоренность между Путиным и Лукашенко является "еще одним примером безответственного и провокационного решения".

"Поэтому мы по-прежнему привержены принципу коллективной обороны НАТО", - подчеркнула Жан-Пьер.

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