Лукашенко хочет победы Трампа на выборах в США

Лукашенко хочет, чтобы на выборах президента США в 2024 году победил Трамп, который, по его словам, сможет остановить воюющую против РФ натовскую машину.

«Вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и выиграет избирательную гонку, не так важен. Байден там, не Байден. Что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди. Поэтому там невероятное может произойти», - начал с рассуждения Лукашенко.

"Вы знаете, как проводятся выборы в США. По почте или деньги заплатили - в урну набросали. Это ужас! Мы святые. Наша "диктатура" святая по сравнению с их "демократическими" выборами. Это кошмар. Если все эти нюансы учесть, то кто его знает, что там произойдет. Но если побеждает Трамп…»

«Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое. Машина в Америке работает, и против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина".

«Трамп более решительный и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию. "Ему придется, если даже не в полном объеме, но частично, выполнять свои обещания по прекращению войны. Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки - и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", - вмешался Лукашенко в президентские выборы в США.