ВС Беларуси отказал Александре Герасимене в удовлетворении апелляции

Верховный суд Беларуси отказал основателю оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александре Герасимене в удовлетворении апелляции на вынесенный ранее приговор.

Основатели БФСС Александра Герасименя и Александр Опейкин были заочно осуждены к 12 годам лишения свободы за создание экстремистского формирования и распространение заведомо ложных сведений о ходе и результатах президентской кампании 2020 года.

«…приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 26 декабря 2022 года в отношении Герасимени Александры Викторовны оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения», - говорится в сообщении Верховного суда РБ.

«Опейкин … в Верховный Суд с апелляционной жалобой на приговор суда по первой инстанции не обращался», - также сказано в сообщении.