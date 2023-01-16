Власти Беларуси решили добавить срок Тихановскому

Белорусские власти предъявили новое обвинение экс-участнику президентских выборов 2020 года Сергею Тиханосвкому.

Как сообщает Следственный комитет РБ, «экстремист во время отбытия наказания систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. За это неоднократно подвергался взысканиям».

«Действия Тихановского квалифицированы по ч.2 ст.411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление) УК РБ», - сказано в сообщении.