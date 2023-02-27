Власти Беларуси намерены приговорить Тихановскую и Латушко к 19 годам лишения свободы

Государственный обвинитель сегодня в ходе судебных прений запросил Светлане Тихановской и Павлу Латушко по 19 лет колонии.

Проходящим по этому же делу Марии Мороз (начальник избирательного штаба Тихановской), Ольге Ковальковой (доверенное лицо Тихановской) и Сергею Дылевскому (представитель стачкома МТЗ) прокурор запросил по 12 лет колонии.

Прокурор также потребовал назначить Тихановской штраф в размере 1 тыс. БВ (37 тыс. рублей), а Павлу Латушко - лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

По мнению властей, Тихановская, Ковалькова и Мороз должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский - усиленного режима.

Дополнительно, прокурор требует взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки. Речь идет о сумме в $10 тыс.

Всех пятерых обвиняемых прокурор просит признать виновными в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти, возбуждении социальной вражды и розни, а также воспрепятствовании работе ЦИК РБ, и т.д.