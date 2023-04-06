Власти Беларуси приговорили Андрея Дмитриева к 1,5 годам колонии

Белорусские власти приговорили экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева к 1,5 года колонии за участие в протестах в августе-сентябре 2020 года.

Дмитриев объявлен виновным в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч.1. ст. 342 УК РБ).

После оглашения обвинения Андрей Дмитриев сказал, что полностью признает вину и раскаивается. По словам политика, у него не было протестной символики, он не выкрикивал лозунгов и не хлопал, но на проезжую часть вместе с толпой выходил, задержаний рядом не видел. Сам фото не делал, но с ним фотографировались другие люди и выкладывали снимки в соцсетях. Дмитриев отметил, что рассчитывал, что его узнаваемость поспособствует недопущению провокаций.

Изначально, после задержания политика 11 января этого года СК заявил, что установил причастность экс-кандидата "к экстремистской деятельности", в качестве аргументов указывалось, что Дмитриев "599 раз пересекал госграницу Беларуси", к делу приобщили фото политика с Хиллари Клинтон.