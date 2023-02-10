Последнее обновление: 10.02.2023 10:48

Беларусь подпишет меморандум об обязательствах в рамках ШОС

Лукашенко указом №31 от 9 февраля 2023 года одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества.

«Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах. Полномочия на подписание меморандума предоставлены Министерству иностранных дел», - говорится в официальном комментарии к указу.

Власти РБ в 2022 году на фоне санкций Запада заявили о желании стать полноправным членом ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу объединения.

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