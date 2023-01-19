Беларусь торопится в ШОС

Белорусские власти заявили о желании ускоренно выполнить международно-юридические процедуры для вступления в ШОС.

Такое пожелание Минска озвучил представитель МИД РБ Игорь Белый во время подписания Протокола по итогам консультаций представителей стран-членов ШРС с представителем Беларуси.

«В ходе мероприятия белорусской стороной озвучена готовность к ускорению выполнения международно-юридических процедур для вступления в ШОС в качестве полноправного члена», - говорится в сообщении пресс-службы МИД РБ.

Решение о начале процедуры приема Беларуси в ШОС было принято в сентябре 2022 года.