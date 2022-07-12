Последнее обновление: 12.07.2022 12:57

Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Беларусь подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

"Если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС - ИФ) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси", - сказал Норов на круглом столе в Москве, которого цитирует Интерфакс.

В настоящее время Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества.

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