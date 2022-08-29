Лукашенко поедет на саммит ШОС в сентябре

Лукашенко намерен участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, на котором планируется принятие решения о включении Беларуси в члены организации.

Об этом в эфире белорусского ТВ сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя при организации.

ШОС основана в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.