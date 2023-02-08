Беларусь и Газпром продлили газовые соглашения сразу на 3 года

Беларусь и Газпром продлили контракты на поставку газа и его транзит через территорию РБ на 2023-2025 годы.

Предыдущие договоры действовали до конца 2022 года, а 3 февраля текущего года стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении на период 2023-2025 годов. и до конца 2023 года соответственно, передает ТАСС.

Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Беларуси в 2023 году ориентировочно составит 12 млрд. российских рублей (стоимость в 2022 году оценивалась в $250 млн), а расчетная стоимость поставляемого газа в 2023-2025 годах - 200 млрд. российских рублей ежегодно (стоимость в 2022 году оценивалась в $2,44 млрд).

Ранее сообщалось, что цена на российский газ для Беларуси в 2023 году сохранена на уровне $128,5 за одну тысячу кубометров. Беларусь оплачивает поставки газа из РФ в установленном порядке в российских рублях с 1 апреля 2022 года.

В Беларусь в 2021 году было поставлено 19,78 млрд куб. м российского газа, в 2020 году - 18,766 млрд куб. м.