Последнее обновление: 03.06.2021 13:22

Семашко и Миллер обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

Глава «Газпром» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в минувшую среду обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщила пресс-служба Газпрома, рабочая встреча Миллера и Семашко состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

В текущем году Беларусь покупает российский газ по цене $128,5 за тысячу кубометров на границе. Белтопгазу, который занимается дистрибуцией газа внутри страны , газ обходится примерно в $178-180 с учетом НДС по ставке 20%.

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