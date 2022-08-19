Новый посол РБ в России побывал в питерском офисе Газпрома

Глава Газпрома Алексей Миллер обсудил с Послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым и министром энергетики РБ Виктором Каранкевичем вопросы поставок газа в Беларусь, сообщила пресс-служба Газпрома.

«В том числе, стороны уделили внимание ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода», -говорится в сообщении.

Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге. Обсуждался ли газпромовский долгострой в Минске, не сообщается.

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2022 года действуют

Контракты на поставку газа в Беларусь и его транзит через территорию республики действуют до конца года.

Беларусь покупает российский газ по цене 128 долларов за 1 тыс. кубометров, осуществляя расчеты в российских рублях. Учитывая текущую рыночную цену на газ в Европе, белорусские власти должны быть чрезмерно озабочены условиями поставок газа в 2023 году.