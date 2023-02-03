Последнее обновление: 03.02.2023 17:59

Союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на 14-16 млрд долларов

Союзники Украины подталкивают МВФ к окончательной доработке планов многомиллиардной кредитной программы.

Представители международной организации проведут встречи с украинскими чиновниками в середине февраля для обсуждения программы, сообщает Financial Times.

"Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита на сумму от 14 до 16 миллиардов долларов", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Чтобы помочь покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета, согласованного между его государствами-членами в декабре.

Но блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали свои усилия по оказанию дальнейшей поддержки.

«Ожидается, что другие международные доноры, включая другие G7 и международные финансовые институты, покроют остальную часть потребности в финансировании», - сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, во время встречи в Киеве.

Он сказал FT, что программа МВФ для Украины будет иметь «определенный сигнальный эффект», который «может также вызвать дальнейшую поддержку доноров».

Он добавил, что чем раньше будет получен кредит, тем лучше. «Это не те обстоятельства, при которых МВФ обычно предоставляет кредиты, поэтому то, что они действительно работают над надлежащей программой предоставления средств, является положительным шагом».

США также подталкивают МВФ к быстрому предоставлению новой финансовой помощи Украине. «Министерство финансов призывает МВФ и Украину к скорейшей совместной работе над согласованием программы», - заявило министерство финансов США в четверг.

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