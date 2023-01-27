МВФ рассматривает новый пакет помощи Украине

Международный валютный фонд рассматривает новый пакет помощи для Украины в объеме до 16 млрд. долларов.

Если принятие программы будет успешным, первые выплаты могут поступить уже в апреле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Но реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также от доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны, сообщают источники.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать страну, находящуюся в войне. Кроме того, правительству Украины необходимо будет принять ряд мер по выполнению условий предыдущей программы.