МВФ выделил Украине еще $1,3 млрд экстренной помощи

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Киеву очередного пакета финансовой помощи, на этот раз на сумму 1,3 млрд долларов США.

"Спустя семь с лишним месяцев с начала российского вторжения в Украину гуманитарный и экономический ущерб по-прежнему носит масштаб, требующий существенного и незамедлительного финансирования - как из собственных средств, так и внешнего ", - говорится в заявлении фонда.

"Украинские власти, которым в сложившихся чрезвычайно сложных обстоятельствах удалось в значительной степени сохранить макрофинансовую стабильность, заслуживают большой похвалы", - подчеркивают члены исполнительного совета МВФ.