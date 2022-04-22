Последнее обновление: 22.04.2022 10:23

Премьер Украины: На восстановление Украины потребуется минимум $600 миллиардов

Премьер Украины Денис Шмыгаль оценил затраты на восстановление страны после войны в минимум $600 млрд.

Такую цифру он озвучил на проходящих в Вашингтоне весенних встречах МВФ и Всемирного банка.

"Заблокированы порты, удары по заводам, попытки сорвать посевную, разрушены города. Все это часть плана по уничтожению украинской экономики. Убытки уже составляют более $500 млрд. ВВП в этом году может упасть от 30 до 50%. Украине необходима финансовая поддержка партнеров, чтобы выстоять. Размер такой краткосрочной помощи мы оцениваем в $4-5 млрд ежемесячно в течение следующих полугода", — подчеркнул глава украинского правительства.

По его словам, одним из инструментов такой поддержки могут быть специальные права заимствования (СПЗ), которые эмитируются МВФ. Украинское правительство призывает международных партнеров предоставить 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. На сегодняшний день правительство Канады приняло решение о выделении 1 млрд канадских долларов в СПЗ, передает УНИАН.

Также Шмыгаль рассказал о начале работы над планом по восстановлению Украины после завершения войны.

"В долгосрочной перспективе восстановление Украины будет стоить не менее $600 млрд. Такая реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и новых европейских институтов", — отметил премьер-министр.

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