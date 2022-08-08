Украина подала заявку на новый кредит МВФ

Украина подала в Международный валютный фонд официальное предложение о новой специальной программе.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-разговора с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, передает УНН.

«В пятницу письмо было отправлено председателю Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», — сказал премьер-министр.

Германия, по словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении создания специальной программы с МВФ.