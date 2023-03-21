МВФ предварительно договорился с Украиной о кредитах на $15,6 млрд

Международный валютный фонд заявил, что достиг соглашения с украинскими властями о предоставлении кредитов на общую сумму около 15,6 млрд долларов для поддержки восстановления экономики страны.

"Помимо ужасающих гуманитарных потерь, вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное воздействие на экономику", - сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

План, рассчитанный на четыре года, должен быть одобрен советом директоров МВФ. Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в ближайшее время, передает BBC.

В прошлом году экономическая активность в Украине сократилась на 30%, и фонд прогнозирует, что украинская экономика будет медленно восстанавливаться после серьезного ущерба, нанесенного критической инфраструктуре в результате войны, сказал Грей.